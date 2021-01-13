Haberler Galatasaray Sağ tarafa Kenny Lala

Sağ tarafa

Sarı-kırmızılılar, ve ’in sözleşmeleri sona ermesi nedeniyle 29 yaşındaki Fransız futbolcuyu gündemine aldı. Kulübüyle görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Sağ tarafa Kenny Lala

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim daha girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, 'da forma giyen sağ bek için temas halinde olduğu iddia edildi. Galatasaray dışında 'dan 'nın da talip olduğu 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 'un haberine göre, Marsilya'nın Strasbourg yöneticileriyle görüştüğü ve Kenny Lala'nın kararını sezon sonuna bırakma eğiliminde olduğu ifade edildi.

TALİPLER KAFASINI KARIŞTIRDI
Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuyu aynı zamanda ve de almak istiyor. Kenny Lala 2019'da Marsilya'nın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğunu söylerken, oyuncuya taliplerin artmasından dolayı Fransız futbolcunun kararsız kaldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımda ve 'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Galatasaray bu nedenle şimdiden yeni bir isimle anlaşmayı ve sağı güçlendirmeyi planlıyor.

KENNY LALA KİMDİR?
Kenny Lala 29 yaşında ve sağ bekte görev yapıyor. 2017'de takımından Strasbourg'a transfer olan Kenny Lala, bu sezon ligde 19 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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