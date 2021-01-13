Sağ tarafa Kenny Lala

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim daha girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, Strasbourg'da forma giyen sağ bek Kenny Lala için temas halinde olduğu iddia edildi. Galatasaray dışında Fransa'dan Marsilya'nın da talip olduğu 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Le10Sport'un haberine göre, Marsilya'nın Strasbourg yöneticileriyle görüştüğü ve Kenny Lala'nın kararını sezon sonuna bırakma eğiliminde olduğu ifade edildi.

TALİPLER KAFASINI KARIŞTIRDI

Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuyu aynı zamanda Frankfurt ve Leverkusen de almak istiyor. Kenny Lala 2019'da Marsilya'nın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğunu söylerken, oyuncuya taliplerin artmasından dolayı Fransız futbolcunun kararsız kaldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımda Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Galatasaray bu nedenle şimdiden yeni bir isimle anlaşmayı ve sağı güçlendirmeyi planlıyor.

KENNY LALA KİMDİR?

Kenny Lala 29 yaşında ve sağ bekte görev yapıyor. 2017'de Lens takımından Strasbourg'a transfer olan Kenny Lala, bu sezon ligde 19 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.