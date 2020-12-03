Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Fernando Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.



TARAFTAR ÜMİTLENMİŞTİ!

Uruguaylı file bekçisinin Galatasaray tesislerindeki antrenman fotoğrafları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar ümitlenmişti.

ANCAK İKİNCİ YARIDA!

Ancak beklenenin aksine Muslera'nın dönüş süresi biraz daha zaman alacak. Milliyet'in haberine göre, başarılı kaleci ancak ikinci yarının başında hazır olabilecek.

"YETİŞME DERDİ YOK"

Uruguaylı file bekçisinin şu an veya yakın vadede forma giyebilecek, kadroya girebilecek durumda olmadığı belirtildi. Süper Lig'in ikinci yarısının başında formasına kavuşabileceği kaydedildi.

Galatasaray sağlık heyetinin veya teknik kadrosunun şu an Muslera'yı bir an önce yetiştirme gibi bir derdi olmadığının altı çizilirken Muslera'nın hemen oynayayım modu da yok.