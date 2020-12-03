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'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

'da geçtiğimiz sezonun sonlarında yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu ayağı kırılan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Florya'da antrenmanlara çıkmaya başladı ancak taraftarı üzen bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:11 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:12
Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası tedavisine devam edilen 'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.


Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

TARAFTAR ÜMİTLENMİŞTİ!
Uruguaylı file bekçisinin tesislerindeki antrenman fotoğrafları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar ümitlenmişti.

Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

ANCAK İKİNCİ YARIDA!
Ancak beklenenin aksine Muslera'nın dönüş süresi biraz daha zaman alacak. Milliyet'in haberine göre, başarılı kaleci ancak ikinci yarının başında hazır olabilecek.

Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

"YETİŞME DERDİ YOK"
Uruguaylı file bekçisinin şu an veya yakın vadede forma giyebilecek, kadroya girebilecek durumda olmadığı belirtildi. Süper Lig'in ikinci yarısının başında formasına kavuşabileceği kaydedildi.

Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

sağlık heyetinin veya teknik kadrosunun şu an Muslera'yı bir an önce yetiştirme gibi bir derdi olmadığının altı çizilirken Muslera'nın hemen oynayayım modu da yok.

Galatasaray'da Muslera şoku! Antrenmana çıktı ancak...

Ülkesinden gelen ve Florya'da antrenmanlara başlayan 'nın tam anlamıyla hazır olmadan sahalara dönmeyi düşünmediği belirtildi.

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