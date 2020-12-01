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'da virüse değil hat-trick'e yenildi

Corona virüsüne yakalandığı için bir süredir formasından uzak kalan 'in karantina süresi bitti. Hollandalı yıldızın izolasyon süresi dolmuş olsa da Rizespor maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne form durumu nedeniyle ilk 11'de forma giymeye devam edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 11:54
Galatasaray'da Ryan Babel virüse değil hat-trick'e yenildi

Hollanda kampında corona virüsüne yakalandığı açıklanan 'in tedavisi ve izolasyon süreci dolarken, oyuncunun ilk 11'indeki yeri için biraz daha beklemesi gerekecek.

Sabah'ın haberine göre, 'nun sakatlığı sonrasında en uçtaki isim olarak forma giyen Babel, Diagne'nin formu sonrasında kulübede bekleyecek.

ağlarına 3 gol birden yollayan Senegalli oyuncunun motivasyonu da yükselirken maçında sahada olmayı da garantiledi. Hollandalı futbolcunun 2 haftalık kondisyon kaybını da hesaba katan teknik heyet, karşılaşmaya Diagne ile başlayıp Babel'i son bölümde sahaya sürmeyi planlıyor.


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