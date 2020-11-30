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'ın listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan , sezon sonunda taraftarını mutlu edip yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon planlamasına şimdiden başlayan Cimbom'un transfer listesinde 3 dünya yıldızı olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:34
Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin ardından puanını 20'ye çıkardı ve Alanyaspor'un arkasında 2. sıraya yerleşti.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar boy göstermek isteyen sarı-kırmızılıların listesi ise ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

3 YILDIZ BİRDEN

Kolombiya basınında yer alan haberde 'ın sezon sonunda 3 dünya yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılıların takımın merkezini Nabil Fekir ile doldurmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

SANCHEZ VE GIROUD DA LİSTEDE

Haberde ayrıca 'ın forvet hattını da Alexis Sanchez ve Olivier Giroud ile güçlendirmek istediği de iddia etti.

Galatasaray'ın transfer listesini duyurdular! 3 dünya yıldızı geliyor

Pandemi döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılıların bu transferlerde kiralama seçeneceğini evreye sokacağı iddia edildi.

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