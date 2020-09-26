Haberler Galatasaray Marcao’nun fiyatı 25 milyon

’nun fiyatı 25 milyon

 gözdesi 'nun fiyatı belli oldu. 'in, "Konuşulan rakamları az buluyorum" dediği Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların çıtayı 25 milyon euro'ya koyduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Marcao’nun fiyatı 25 milyon

gözdesi 'nun fiyatı belli oldu. 'in, "Konuşulan rakamları az buluyorum" dediği Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların çıtayı 25 milyon euro'ya koyduğu öğrenildi. 24 yaşındaki stoperle Newcastle, Roma ve ilgileniyor. Marcao bu fiyata satılırsa 'u sollayıp 'de ihracat rekoru kıracak.

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