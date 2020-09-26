Marcao’nun fiyatı 25 milyon

Transferin gözdesi Marcao'nun fiyatı belli oldu. Fatih Terim'in, "Konuşulan rakamları az buluyorum" dediği Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların çıtayı 25 milyon euro'ya koyduğu öğrenildi. 24 yaşındaki stoperle Newcastle, Roma ve Lyon ilgileniyor. Marcao bu fiyata satılırsa Cenk Tosun'u sollayıp Süper Lig'de ihracat rekoru kıracak.