Transferin gözdesi Marcao'nun fiyatı belli oldu. Fatih Terim'in, "Konuşulan rakamları az buluyorum" dediği Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların çıtayı 25 milyon euro'ya koyduğu öğrenildi. 24 yaşındaki stoperle Newcastle, Roma ve Lyon ilgileniyor. Marcao bu fiyata satılırsa Cenk Tosun'u sollayıp Süper Lig'de ihracat rekoru kıracak.
Marcao’nun fiyatı 25 milyon
Transferin gözdesi Marcao'nun fiyatı belli oldu. Fatih Terim'in, "Konuşulan rakamları az buluyorum" dediği Brezilyalı yıldız için sarı-kırmızılıların çıtayı 25 milyon euro'ya koyduğu öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50