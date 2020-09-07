Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okay Yokuşlu bombası! İkna edildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'da Okay Yokuşlu bombası! İkna edildi

Son dakika haberi: 'da bombası! İkna edildi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okay Yokuşlu bombası! İkna edildi

Bir süredir orta saha transferi için kolları sıvayan , 'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 'in kadroda görmeyi çok istediği 'nun transferinde büyük aşama kaydetti. Milli futbolcuyu ikna eden Aslan, Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor.

orta saha transferlerine noktayı koymaya hazırlanıyor. Mario Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona erip takımdan ayrılmasının ardından bir süredir hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar ilk olarak Nijeryalı futbolcu 'nun transferini bitirdi. Cimbom'un ikinci bombasının ise İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli yıldız olduğu ortaya çıktı.

OKAY YOKUŞLU İKNA EDİLDİ!
A Spor'un haberine göre transferde hızlanan Galatasaray, A Milli Takımımız'ın yıldız ismi Okay Yokuşlu'yu ikna etti.

CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek.

  1. 07.09.2020
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