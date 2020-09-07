Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okay Yokuşlu bombası! İkna edildi
Bir süredir orta saha transferi için kolları sıvayan Galatasaray, Oghenekaro Etebo'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Okay Yokuşlu'nun transferinde büyük aşama kaydetti. Milli futbolcuyu ikna eden Aslan, Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray orta saha transferlerine noktayı koymaya hazırlanıyor. Mario Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona erip takımdan ayrılmasının ardından bir süredir hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar ilk olarak Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun transferini bitirdi. Cimbom'un ikinci bombasının ise İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli yıldız Okay Yokuşlu olduğu ortaya çıktı.
OKAY YOKUŞLU İKNA EDİLDİ!
A Spor'un haberine göre transferde hızlanan Galatasaray, A Milli Takımımız'ın yıldız ismi Okay Yokuşlu'yu ikna etti.
CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek.
- 07.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okay Yokuşlu bombası! İkna edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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