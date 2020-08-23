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23 Ağustos 2020, Pazar
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Bir taşla iki kuş

Bir taşla iki kuş

gidip gelirse G.Saray iki kez kazanacak.

'da gündem 'in transfer edilip, 'nın gönderilmesi… Böyle bir hamleden sarı-kırmızılılar iki kez karlı çıkacak. Faslı oyuncu, Körfez takımlarından birisine giderse Galatasaray en kötü ihtimalle 5 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Aynı şekilde bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Belhanda'nın maliyetinden kurtulacak. Bu da 9.5 milyon euro'nun cepte kalması anlamına kalıyor. James için 'e kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca 6 milyon euro'luk maaşının yarısı ödeneceği için çifte kazanç elde edilecek.

  1. 23.8.2020
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