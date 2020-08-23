Bir taşla iki kuş
Belhanda gidip James gelirse G.Saray iki kez kazanacak.
Galatasaray'da gündem James'in transfer edilip, Belhanda'nın gönderilmesi… Böyle bir hamleden sarı-kırmızılılar iki kez karlı çıkacak. Faslı oyuncu, Körfez takımlarından birisine giderse Galatasaray en kötü ihtimalle 5 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Aynı şekilde bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Belhanda'nın maliyetinden kurtulacak. Bu da 9.5 milyon euro'nun cepte kalması anlamına kalıyor. James için Real Madrid'e kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca 6 milyon euro'luk maaşının yarısı ödeneceği için çifte kazanç elde edilecek.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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