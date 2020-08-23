Bir taşla iki kuş

Galatasaray'da gündem James'in transfer edilip, Belhanda'nın gönderilmesi… Böyle bir hamleden sarı-kırmızılılar iki kez karlı çıkacak. Faslı oyuncu, Körfez takımlarından birisine giderse Galatasaray en kötü ihtimalle 5 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak. Aynı şekilde bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Belhanda'nın maliyetinden kurtulacak. Bu da 9.5 milyon euro'nun cepte kalması anlamına kalıyor. James için Real Madrid'e kiralama bedeli ödenmeyecek. Ayrıca 6 milyon euro'luk maaşının yarısı ödeneceği için çifte kazanç elde edilecek.