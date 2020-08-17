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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Aslan işi biliyor!

Aslan işi biliyor!

Arda, Oğulcan, , Omar ve Fatih ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar bu oyuncular için bonservis ödemedi.

'ın ile yaptığı anlaşmasının son yılına girilirken sarı-kırmızılılar herhangi bir sıkıntı yaşamamak için adımlarını sağlam basmaya devam ediyor. Yeni bir ceza yemek istemeyen Cimbom yapmaktan da geri kalmıyor. Şu ana kadar , Oğulcan Çağlayan, Kılınç, Omar Elabdellaoui ve gibi 5 önemli isim kadroya katılırken bu oyuncular için kulübün kasasından hiç bonservis bedeli çıkmadı. Günler öncesinden bu transferler için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, sadece her konuda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın transferini sonuçlandıramadı. Galatasaray, bundan sonraki transferlerini de ya bonservissiz ya da kiralama yöntemiyle gerçekleştirecek.
  1. 17.8.2020
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