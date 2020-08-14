8 numaraya geçecek

Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Michael Seri'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. Bernard Mensah'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada Belhanda'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.