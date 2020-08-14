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14 Ağustos 2020, Cuma
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8 numaraya geçecek

8 numaraya geçecek

'in isteğiyle 'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. 'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada 'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.

Teknik direktör 'in isteğiyle 'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. 'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada 'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.

  1. 14.8.2020
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