8 numaraya geçecek
Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Michael Seri'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. Bernard Mensah'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada Belhanda'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle Michael Seri'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. Bernard Mensah'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada Belhanda'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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