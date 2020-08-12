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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Görüşmeler başladı! İşte Lemina'nın yeni durağı

Lemina için devrede

Werder Bremen Lemina için devrede

ekiplerinden , geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan için, İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 'nın talipleri artmaya başladı.

ekiplerinden yıldız futbolcu için devreye girdi.

Bonservisi Premier lig ekiplerinden Southampton'da olan Lemina ile Werder Bremen ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İngiliz kulübü Lemina'yı bu sezon yeniden kiralamayı düşünüyor.

Alman basınındaki haberlere göre Werder Bremen ile Southampton arasındaki ilk görüşme gerçekleşti.

ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Öte yandan Mario Lemina'nın ismi bu transfer döneminde 'la da anılıyordu. 'ın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde instagram hesabından kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında yaptığı açıklamada, "Harika oyuncu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceksiniz. Beni bir daha takip etmeyin. Pişman olacağınıza söz veriyorum. Ben her zaman fedakarlık yaptım." dedi. Lemina ayrıca " oynamak istiyorsam bu benim tercihim. Ev almak isterse mbu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam bu benim tercm ederim. Ben sizin hayatınız hakkında konuşmuyorum.

  1. 12.08.2020
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