Werder Bremen Lemina için devrede
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Mario Lemina için, İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Mario Lemina'nın talipleri artmaya başladı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen yıldız futbolcu için devreye girdi.
Bonservisi Premier lig ekiplerinden Southampton'da olan Lemina ile Werder Bremen ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen İngiliz kulübü Lemina'yı bu sezon yeniden kiralamayı düşünüyor.
Alman basınındaki haberlere göre Werder Bremen ile Southampton arasındaki ilk görüşme gerçekleşti.
ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI
Öte yandan Mario Lemina'nın ismi bu transfer döneminde Beşiktaş'la da anılıyordu. Sergen Yalçın'ın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edilmişti.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde instagram hesabından kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında yaptığı açıklamada, "Harika oyuncu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceksiniz. Beni bir daha takip etmeyin. Pişman olacağınıza söz veriyorum. Ben her zaman fedakarlık yaptım." dedi. Lemina ayrıca "Futbol oynamak istiyorsam bu benim tercihim. Ev almak isterse mbu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam bu benim tercm ederim. Ben sizin hayatınız hakkında konuşmuyorum.
- 12.08.2020
- Lazio'dan sürpriz transfer! Muriqi derken Göktuğ Kaan Ünüvar...
- Mehmet Sepil: Limit arttırımında son karar Nihat Özdemir ve Federasyon'un
- Fenerbahçe'ye Yunanistan'dan kötü haber! "Transferi imkansız"
- Filip Novak'tan Fenerbahçe açıklaması: Çok heyecanlıyım
- Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
- Mert Hakan'ın menajeri açıkladı! İşte teklif aldığı ülkeler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Werder Bremen Lemina için devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.