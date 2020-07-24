Bernard Mensah için Galatasaray'a transfer cevabı! Atletico Madrid...
Süper Lig devi Beşiktaş'ın da transferi için resmi görüşmeler gerçekleştirdiği Mensah konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaray, Mensah için atağa kalktı ve Anadolu ekibi, cevabını verdi.
Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmaya çok yaklaşan Galatasaray, Kayserisporlu Bernard Mensah için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılı yöneticiler, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek, Ganalı futbolcunun bonservis bedelini sordu.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR
Hürriyet'in haberine göre, Gözbaşı ise sezon başında alınan Ganalı futbolcunun bonservis parasının halen ödenmediğini belirterek, "Atletico Madrid'e 3 milyon 800 bin Euro borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız" dedi.
Ganalı orta saha oyuncusunu beğenmekle birlikte, bonservis bedelini yüksek bulan Galatasaray yönetimi, konuyu şimdilik beklemeye aldı. Beşiktaş'ın da talip olduğu Mensah, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol, 8 asist üretti.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 11:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bernard Mensah için Galatasaray'a transfer cevabı! Atletico Madrid... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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