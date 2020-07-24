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24 Temmuz 2020, Cuma
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için 'a cevabı! Atletico Madrid...

Bernard Mensah için Galatasaray'a transfer cevabı! Atletico Madrid...

Süper Lig devi Beşiktaş'ın da transferi için resmi görüşmeler gerçekleştirdiği Mensah konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre , Mensah için atağa kalktı ve Anadolu ekibi, cevabını verdi.

Sivasspor'dan Emre Kılınç, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan, Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ve Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmaya çok yaklaşan , Kayserisporlu için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılı yöneticiler, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşerek, Ganalı futbolcunun bonservis bedelini sordu.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Hürriyet'in haberine göre, Gözbaşı ise sezon başında alınan Ganalı futbolcunun bonservis parasının halen ödenmediğini belirterek, "Atletico Madrid'e 3 milyon 800 bin Euro borcumuz var. Bu parayı ödeyen kulübe Mensah'ı vermeye hazırız" dedi.

Ganalı orta saha oyuncusunu beğenmekle birlikte, bonservis bedelini yüksek bulan Galatasaray yönetimi, konuyu şimdilik beklemeye aldı. Beşiktaş'ın da talip olduğu Mensah, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol, 8 asist üretti.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 11:04
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