Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Mariano'nun sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takımdan ayrılmasının ardından bir sağ bek arayışlarına geçen Cimbom'un, aradığı ismi İtalya Serie A'da bulduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Temmuz 2020 Cuma 10:19 Güncelleme: 24.07.2020 11:02
Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan

Galatasaray, transferde vites yükseltti... Sezonun sona ermesiyle beraber yeni bir sağ bek arayışına giren Cimbom'un hedefindeki isim belli oldu.

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Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalya deplasmanına konuk olacak Cimbom, bir yandan bu maçtan 3 puan alarak sezonu mutlu kapatmak isterken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı.

Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılılar, önceliğini sözleşmesi sona eren ya da ucuz isimlere veriyor.

Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Aslan, Serie A'nın yıldızına kancayı attı.

Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan

Asromalive.it adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

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