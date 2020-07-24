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Galatasaray Mariano'nun yerine onu getiriyor! Yeni sağ bek italya'dan
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Mariano'nun sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takımdan ayrılmasının ardından bir sağ bek arayışlarına geçen Cimbom'un, aradığı ismi İtalya Serie A'da bulduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Temmuz 2020 Cuma 10:19
Güncelleme: 24.07.2020 11:02
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Galatasaray, transferde vites yükseltti... Sezonun sona ermesiyle beraber yeni bir sağ bek arayışına giren Cimbom'un hedefindeki isim belli oldu.
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalya deplasmanına konuk olacak Cimbom, bir yandan bu maçtan 3 puan alarak sezonu mutlu kapatmak isterken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılılar, önceliğini sözleşmesi sona eren ya da ucuz isimlere veriyor.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Aslan, Serie A'nın yıldızına kancayı attı.
Asromalive.it adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;