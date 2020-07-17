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17 Temmuz 2020, Cuma
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Yerliler tamam

Yerliler tamam

G.Saray , yerli takviyesini tamamladı.

G.Saray , yerli takviyesini tamamladı. Cimbom, TOFAŞ'tan , Skopje'den Berke Atar, altyapıdan Eray Aydoğan ve takımda olan ile Caner Erdeniz ile sözleşme yaptı. Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da kalacağı belirtildi ve "Dış transfer çalışmaları sürüyor" denildi.
  1. 17.7.2020
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