Cimbom'da her şey Devler Ligi için! İşte o plan...
Başakşehir karşısında 2 puan kaybeden ve şampiyonluğu mucizelere bırakan sarı-kırmızılı takımın gelir kapısından vazgeçmeye niyeti yok. Bu hafta rakip Trabzon ve galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.
Galatasaray'ın puan kayıpları Başakşehir karşısında da devam etti. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra iyi bir dönüş yapamayan sarı-kırmızılı ekip, lider Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 8 puanlık farkı eritemedi. Süper Lig'de sezonun son 5 haftasına girilirken şampiyonluk şansı oldukça azalan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini ise mutlaka kapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü evinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor'u ağırlayacak ve kazanıp Devler Ligi için önemli bir adım atmayı hedefliyor.
GÖZLER SAKAT OYUNCULARDA
Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor karşılaşması öncesi Mariano ile Ahmet Çalık cezasını tamamlarken Adem Büyük'ün cezası ise devam ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu... Bu isimlerden tedavisi süren Falcao, Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kolombiyalı futbolcunun bu hafta takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Başakşehir deplasmanında sakatlanan Lemina ve Linnes'in durumu da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
YENİ BİR DESTAN YAZABİLECEK Mİ?
Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Başakşehir ise zirvede yer alıyor. Son iki şampiyonluğunu geriden gelip elde eden Cimbom'un yine büyük bir geri dönüşe imza atmaktan başka çaresi yok gibi...
3 DEPLASMANI VAR
Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.
Savaş ÇORLU
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom'da her şey Devler Ligi için! İşte o plan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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