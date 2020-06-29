Al Nassr'a kiralanan Maicon Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Maicon, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor.

Sky Sports Arabia'da yer alan habere göre, Al Nassr Kulübü, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle ABrezilyalı stoperin bonservisini almaktan vazgeçti.

"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ"

Haberin detaylarında, Maicon'un bonservisi için Galatasaray'ın 5 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Arak ekibinin ise 3 milyon euronun üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi.

Galatasaray, 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Maicon'u 1.7 milyon euro kiralama bedeli karşılığında 1. yıllığına Al Nassr'a kiralamıştı.

Yıldız savunmacı Arap ekibiyle 1.5 yıllık süreçte 39 resmi maçta görev yaptı.