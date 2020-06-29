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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'a kiralanan Maicon 'a geri dönüyor!

Al Nassr'a kiralanan Maicon Galatasaray'a geri dönüyor!

, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'a kiraladığı Maicon'un transferi konusunda ekibiyle anlaşamadı. Arap kulübü, Brezilyalı stoper için istenen 5 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek bulurken, Maicon'un bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 'a kiraladığı Maicon, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor.

Arabia'da yer alan habere göre, Al Nassr Kulübü, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle ABrezilyalı stoperin bonservisini almaktan vazgeçti.

"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ"
Haberin detaylarında, Maicon'un bonservisi için Galatasaray'ın 5 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Arak ekibinin ise 3 milyon euronun üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi.

Galatasaray, 2017'de 'dan 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Maicon'u 1.7 milyon euro kiralama bedeli karşılığında 1. yıllığına Al Nassr'a kiralamıştı.

Yıldız savunmacı Arap ekibiyle 1.5 yıllık süreçte 39 resmi maçta görev yaptı.

  1. 29.06.2020
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