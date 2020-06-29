Al Nassr'a kiralanan Maicon Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Maicon'un transferi konusunda Suudi Arabistan ekibiyle anlaşamadı. Arap kulübü, Brezilyalı stoper için istenen 5 milyon euroluk bonservis bedelini yüksek bulurken, Maicon'un bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Maicon, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönüyor.
Sky Sports Arabia'da yer alan habere göre, Al Nassr Kulübü, Galatasaray'ın istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle ABrezilyalı stoperin bonservisini almaktan vazgeçti.
"GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTEDİ"
Haberin detaylarında, Maicon'un bonservisi için Galatasaray'ın 5 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Arak ekibinin ise 3 milyon euronun üstüne çıkmayı düşünmediği kaydedildi.
Galatasaray, 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Maicon'u 1.7 milyon euro kiralama bedeli karşılığında 1. yıllığına Al Nassr'a kiralamıştı.
Yıldız savunmacı Arap ekibiyle 1.5 yıllık süreçte 39 resmi maçta görev yaptı.
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Al Nassr'a kiralanan Maicon Galatasaray'a geri dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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