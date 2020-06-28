Oğulcan Çağlayan eşyalarını topladı! Galatasaray'a imzaya geliyor

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki çekişmeden bu kez sarı-kırmızılı kulüp galip çıktı. Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "Sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini yine tek taraflı feshetti. Başarılı futbolcunun, bu hamlesinden sonra son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek. Ancak Rize'nin opsiyon tarihinin 30 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle oyuncunun, herhangi bir sorunla karşılaşması beklenmiyor. Bir an önce Galatasaray formasını giymek isteyen 24 yaşındaki futbolcunun, eşyalarını toplayıp Rize'den ayrıldığı ifade edildi. Cimbom, Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



GECİKMELİ BULUŞMA

Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra iki kulübün anlaşamaması nedeniyle yeniden Bursaspor'a dönmek zorunda kalmıştı.