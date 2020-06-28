Oğulcan Çağlayan eşyalarını topladı! Galatasaray'a imzaya geliyor
Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan eşyalarını toplayıp Rize'den ayrıldı. Genç hücum oyuncusu Galatasaray'a transfer olmak için Florya'ya gelecek ve resmi imzayı atacak.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki çekişmeden bu kez sarı-kırmızılı kulüp galip çıktı. Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "Sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini yine tek taraflı feshetti. Başarılı futbolcunun, bu hamlesinden sonra son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek. Ancak Rize'nin opsiyon tarihinin 30 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle oyuncunun, herhangi bir sorunla karşılaşması beklenmiyor. Bir an önce Galatasaray formasını giymek isteyen 24 yaşındaki futbolcunun, eşyalarını toplayıp Rize'den ayrıldığı ifade edildi. Cimbom, Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
GECİKMELİ BULUŞMA
Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra iki kulübün anlaşamaması nedeniyle yeniden Bursaspor'a dönmek zorunda kalmıştı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğulcan Çağlayan eşyalarını topladı! Galatasaray'a imzaya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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