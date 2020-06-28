Oğulcan Çağlayan eşyalarını topladı! Galatasaray'a imzaya geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Oğulcan Çağlayan eşyalarını topladı! İmzaya geliyor

eşyalarını topladı! 'a imzaya geliyor

Oğulcan Çağlayan eşyalarını topladı! Galatasaray'a imzaya geliyor

'la olan sözleşmesini fesheden eşyalarını toplayıp Rize'den ayrıldı. Genç hücum oyuncusu 'a transfer olmak için Florya'ya gelecek ve resmi imzayı atacak.

ile arasındaki çekişmeden bu kez sarı-kırmızılı kulüp galip çıktı. Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "Sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı sözleşmesini yine tek taraflı feshetti. Başarılı futbolcunun, bu hamlesinden sonra son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek. Ancak Rize'nin opsiyon tarihinin 30 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle oyuncunun, herhangi bir sorunla karşılaşması beklenmiyor. Bir an önce Galatasaray formasını giymek isteyen 24 yaşındaki futbolcunun, eşyalarını toplayıp Rize'den ayrıldığı ifade edildi. Cimbom, Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GECİKMELİ BULUŞMA
Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra iki kulübün anlaşamaması nedeniyle yeniden 'a dönmek zorunda kalmıştı.

  1. 28.6.2020
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