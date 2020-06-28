Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat ve cezalılar...
Süper Lig'de kritik haftalara girildi. 29. haftanın en dikkat çekici mücadelesinde lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Corona virüsü arası sonrası kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, şansını son haftalara taşımak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'daki eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Futbolseverler maçın saatini ve mutemel 11 gibi konuları merak ediyor. Peki, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 59 puanla lider konumda bulunurken, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray ise 51 puanla 4. sırada...
Galatasaray'da bu kritik maç öncesi eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone, Muslera ve Marcao gibi as isimler sakatlıkları sebebiyle; Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Öte yandan ev sahibi Medipol Başakşehir'de ise defans oyuncusu Martin Skrtel bu karşılaşmada cezalı olduğu için oynayamayacak.
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak, VAR odasında ise Atilla Karaoğlan bulunacak.
TERİM GALİBİYETLERDE ÖNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk'un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 9'ar kez gol sevinci yaşadı.
24. RANDEVU
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.
- 28.06.2020
- Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...
- Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı
- Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi
- Spor yazarları Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi
- Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sakat ve cezalılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.