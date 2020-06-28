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28 Haziran 2020, Pazar
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İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk etti. İşte Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmadan öne çıkan kareler...
28 Haziran 2020 Pazar 22:27 Güncelleme: 28.06.2020 22:27
İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler

Süper Lig'in 29'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

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İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler

İşte maçtan kareler...

İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler
İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler
İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler
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