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İşte Başakşehir-Galatasaray maçından kareler
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk etti. İşte Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmadan öne çıkan kareler...
28 Haziran 2020 Pazar 22:27
Güncelleme: 28.06.2020 22:27
Süper Lig'in 29'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
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