Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! 'Halı saha topçusu' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! "Halı saha topçusu"

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! "Halı saha topçusu"

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmaya birçok eksikle çıkarken karşılaşmanın ilk yarısında Cimbom'un yıldız oyuncusu taraftarı adeta çıldırttı. Performansı ile eleştirilen yıldız futbolcu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlar...
28 Haziran 2020 Pazar 22:05 Güncelleme: 28.06.2020 22:11
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Başakşehir karşısında 3 değişiklik yaptı.

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Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında olan Galatasaray, Gaziantep FK maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlığı bulunurken, Mariano sarı kart ve Ahmet Çalık ile Adem Büyük de kırmızı kart cezasından dolayı karşılaşmada yer almadı.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Teknik Direktör Fatih Terim bu oyuncuların yerine sağ bekte Linnes'e, defansın ortasında Donk'a görev verdi. Terim, orta sahada da Ömer'e şans verdi. Hücumda en önde ise Falcao, Adem Büyük ve Florin Andone'nin yokluğunda Onyekuru görevlendirildi.Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Yedeklerde ise sakat ve cezalı futbolcuların çokluğundan dolayı 8 futbolcu yer aldı. Kulübede Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekledi.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

ÖMER BAYRAM ÇILDIRTTI

Galatasaray'ın en çok asist yapan futbolcusu Ömer Bayram, Başakşehir karşısında gösterdiği performansla taraftarı çıldırttı. Sosyal medayda taraftarlar yıldız futbolcu ile ilgili birçok yorumda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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