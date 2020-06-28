Fatih Terim çılgına döndü! O pozisyon sonrası...
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 8. dakikasında Galatasaraylı Saracchi rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart görürken, bu pozisyon sonrası teknik direktör Fatih çılgına döndü. Deneyimli teknik adam, sahanın içine kadar girerek tepkisini gösterdi.
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Maçın 8. dakikasında sarı-kırmızılılarda Saracchi sarı kart görürken, pozisyon sonrası sinirlenen teknik direktör Fatih Terim sahaya kadar girerek tepki gösterdi.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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