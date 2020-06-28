Fatih Terim çılgına döndü! O pozisyon sonrası... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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çılgına döndü! O pozisyon sonrası...

Fatih Terim çılgına döndü! O pozisyon sonrası...

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 8. dakikasında Galatasaraylı Saracchi rakibine yaptığı hareketin ardından görürken, bu pozisyon sonrası Fatih çılgına döndü. Deneyimli teknik adam, sahanın içine kadar girerek tepkisini gösterdi.

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Maçın 8. dakikasında sarı-kırmızılılarda Saracchi görürken, pozisyon sonrası sinirlenen sahaya kadar girerek tepki gösterdi.

  1. 28.06.2020
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