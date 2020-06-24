Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım hamlesi! Galatasaray...
Uzun süredir Fenerbahçe forması giyen ve bir türlü bekleneni veremeyen Hasan Ali Kaldırım için son günlerde takımdan ayrılacağına dair birçok haber gündeme geliyordu. Hatta Galatasaray'a transfer olacağı da konuşulan Hasan Ali Kaldırım için Medipol Başakşehir'de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Son günlerde geleceği merak edilen isimlerden Hasan Ali Kaldırım için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli sol bekin, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak istemediği öğrenildi.
Novak ve Caner Erkin ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Kanarya'nın, bu yüzden Hasan Ali'yle yola devam etmeyeceği belirtildi.
BAŞAKŞEHİR 3 YILLIK TEKLİF YAPTI
Lig biter bitmez takımdan ayrılacak olan Kaldırım'a, Başakşehir'in talip olduğu ve turuncu-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.
İstanbul ekibi, Hasan Ali'nin vereceği cevaba göre hareket edecek.
3 BÜYÜKLERDEN AYRILAN BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Öte yandan 3 büyüklerin takımdan gönderdiği futbolcuların İstanbul'dan ayrılmamak için ilk tercih ettiği kulüp olan Başakşehir, daha önce Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Skrtel, Demba Ba, Gökhan İnler, Mert Günok ve Volkan Babacan gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım hamlesi! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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