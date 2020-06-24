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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Ne F.Bahçe ne G.Saray! Süper Lig ekibinden flaş hamle

'den hamlesi! ...

Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım hamlesi! Galatasaray...

Uzun süredir Fenerbahçe forması giyen ve bir türlü bekleneni veremeyen için son günlerde takımdan ayrılacağına dair birçok haber gündeme geliyordu. Hatta 'a transfer olacağı da konuşulan Hasan Ali Kaldırım için 'de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son günlerde geleceği merak edilen isimlerden için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli sol bekin, sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmak istemediği öğrenildi.

Novak ve ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Kanarya'nın, bu yüzden Hasan Ali'yle yola devam etmeyeceği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR 3 YILLIK TEKLİF YAPTI
Lig biter bitmez takımdan ayrılacak olan Kaldırım'a, Başakşehir'in talip olduğu ve turuncu-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.

İstanbul ekibi, Hasan Ali'nin vereceği cevaba göre hareket edecek.

3 BÜYÜKLERDEN AYRILAN BAŞAKŞEHİR'E GİDİYOR
Öte yandan 3 büyüklerin takımdan gönderdiği futbolcuların İstanbul'dan ayrılmamak için ilk tercih ettiği kulüp olan Başakşehir, daha önce Emre Belözoğlu, , Skrtel, , , ve Volkan Babacan gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

  1. 24.06.2020
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