Penaltı ve gol iptal oldu
Maçın hakemi Fırat Aydınus iki kritik karara imza attı.
Karşılaşmanın 78. dakikada Fırat Aydunus, Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top Hasan Ali'nin ellerine çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'ın uyarısı üzerine ekran başına giden Aydınus, pozisyonu tekrar izledi, penaltıyı ve Hasan Ali'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti. 88'de ise Deniz'in ortasında Mevlüt topu ağlara ağlara yolladı. Aydınus santrayı gösterirken, VAR pozisyon öncesi Zajc'ın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
VOLKAN: İTİRAZ EDİN
Fırat Aydınus'un verdiği penaltı kararının ardından tribünde olan Volkan Demirel'in sesi de ekrana yansıdı. Volkan oyunculara, "Beyler penaltı yok, itiraz edin" şeklinde bağırdı.
YÖNETİCİLER İSYAN ETTİLER
Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, Mevlüt'ün attığı golü iptal eden Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Aydınus'a "VAR'ı kontrol et" şeklinde tepki gösterirken, tribünde yer alan sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu'da Fırat Aydınus'a tepki verdi.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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