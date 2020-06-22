Penaltı ve gol iptal oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Penaltı ve gol iptal oldu

Penaltı ve gol iptal oldu

Penaltı ve gol iptal oldu

Maçın hakemi iki kritik karara imza attı.

Karşılaşmanın 78. dakikada Fırat Aydunus, Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top 'nin ellerine çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'ın uyarısı üzerine ekran başına giden Aydınus, pozisyonu tekrar izledi, penaltıyı ve Hasan Ali'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti. 88'de ise Deniz'in ortasında Mevlüt topu ağlara ağlara yolladı. Aydınus santrayı gösterirken, VAR pozisyon öncesi Zajc'ın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

VOLKAN: İTİRAZ EDİN

'un verdiği penaltı kararının ardından tribünde olan 'in sesi de ekrana yansıdı. Volkan oyunculara, "Beyler penaltı yok, itiraz edin" şeklinde bağırdı.

YÖNETİCİLER İSYAN ETTİLER

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, Mevlüt'ün attığı golü iptal eden Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Aydınus'a "VAR'ı kontrol et" şeklinde tepki gösterirken, tribünde yer alan sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu'da Fırat Aydınus'a tepki verdi.

  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Penaltı ve gol iptal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA