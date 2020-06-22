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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Gustavo da çare olamadı

Gustavo da çare olamadı

'da yaptığı hatalarla bardağı taşıran Jailson kulübeye çekilirken, stoperde oynadı. ile birlikte savunmada görev yapan Brezilyalı oyuncu da defansa çare olamadı.

'da yaptığı hatalarla bardağı taşıran Jailson kulübeye çekilirken, stoperde oynadı. ile birlikte savunmada görev yapan Brezilyalı oyuncu da defansa çare olamadı. Sambacı, Thiam'ın golünde kötü bir çalım yedi. Gustavo'nun savunmaya geçmesiyle orta sahada ise ile ikilisi oynadı.
  1. 22.6.2020
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