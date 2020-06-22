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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Pozitif kalmalıyız

Pozitif kalmalıyız

savunmasında görev alan , kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

savunmasında görev alan , kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Gineli stoper, "Taraftarımız ve kulübümüz için üzgünüz ama pozitif kalmalıyız" derken, zorunluluktan defansta görevlendirilen partneri Luiz için, "Gustavo bir stoper değil ama buna rağmen çok iyi oynadı" yorumunu yaptı. Simon Falette ise vasat bir oyun çıkardı.
  1. 22.6.2020
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