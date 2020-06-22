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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Gürcü

Gürcü 10 numara

A Spor yorumcusu 'ın kanalından duyurduğu habere göre; , aradığı 10 numarayı 'da buldu. 'nin sözleşmesini feshetmesiyle bu pozisyonda isim arayışlarına giren sarı-lacivertliler, 'da top koşturan 'yi listesine aldı.

A Spor yorumcusu 'ın kanalından duyurduğu habere göre; , aradığı 10 numarayı 'da buldu. 'nin sözleşmesini feshetmesiyle bu pozisyonda isim arayışlarına giren sarı-lacivertliler, 'da top koşturan 'yi listesine aldı. 24 yaşındaki Gürcü futbolcu için araştırmalara başlayan yöneticiler, 'nin yakından tanıdığı eski Trabzonsporlu Archil Arveladze'ye vatandaşını sordu. Yetenekli futbolcunun karakteri hakkında bilgi toplayan sarı-lacivertlilerin olumlu rapor aldığı ve kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunun Kiteishvili forvet arkası ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. İki ayağını da kullanmasıyla dikkat çekiyor.

OTAR'IN FiYATI SUDAN UCUZ
Futbola ülkesi 'da başlayan Otar Kiteishvili, Dinamo Academy, Metalurgi ve Dinamo Tiflis takımlarında forma giydi. Temmuz 2018'de 760 bin euro'ya Sturm Graz'a transfer oldu. Bu sezon çıktığı 32 maçta 5 gol, 7 asistle oynayan Kiteishvili, bu kulüpte toplam 64 maçta 9 gol, 11 asist yaptı. Orta sahanın birçok bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli sadece 1.5 milyon euro.

  1. 22.6.2020
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