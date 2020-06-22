Gürcü 10 numara
A Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın Youtube kanalından duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, aradığı 10 numarayı Avusturya'da buldu. Max Kruse'nin sözleşmesini feshetmesiyle bu pozisyonda isim arayışlarına giren sarı-lacivertliler, Sturm Graz'da top koşturan Otar Kiteishvili'yi listesine aldı.
A Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın Youtube kanalından duyurduğu habere göre; Fenerbahçe, aradığı 10 numarayı Avusturya'da buldu. Max Kruse'nin sözleşmesini feshetmesiyle bu pozisyonda isim arayışlarına giren sarı-lacivertliler, Sturm Graz'da top koşturan Otar Kiteishvili'yi listesine aldı. 24 yaşındaki Gürcü futbolcu için araştırmalara başlayan yöneticiler, Türkiye'nin yakından tanıdığı eski Trabzonsporlu Archil Arveladze'ye vatandaşını sordu. Yetenekli futbolcunun karakteri hakkında bilgi toplayan sarı-lacivertlilerin olumlu rapor aldığı ve kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunun Kiteishvili forvet arkası ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. İki ayağını da kullanmasıyla dikkat çekiyor.
OTAR'IN FiYATI SUDAN UCUZ
Futbola ülkesi Gürcistan'da başlayan Otar Kiteishvili, Dinamo Academy, Metalurgi ve Dinamo Tiflis takımlarında forma giydi. Temmuz 2018'de 760 bin euro'ya Sturm Graz'a transfer oldu. Bu sezon çıktığı 32 maçta 5 gol, 7 asistle oynayan Kiteishvili, bu kulüpte toplam 64 maçta 9 gol, 11 asist yaptı. Orta sahanın birçok bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli sadece 1.5 milyon euro.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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