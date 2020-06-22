Sheffield peşinde
Premier League’in sürpriz ekibinin, F.Bahçe’nin kalesinde başarılı bir performans gösteren Altay Bayındır’ı listesine aldığı ifade edildi.
Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, Premier Lig'de sezonun sürpriz takımı olmayı başaran Sheffield United'ın transfer listesini açıkladı. Gazetede yer alan habere göre; kalesinde Manchester United'dan kiralık Dean Henderson olan Sheffield United, Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Altay Bayındır'ı istiyor. Türk kaleci için sezon sonu temasa geçecek olan Sheffield, bütçesine uygun olan ismi transfer etmeye çalışacağı ifade edildi. Shefield'ın bu isimler dışında Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Galatasaray ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.
WILDER: ÇEKİCİ BİR KULÜBÜZ
Bu transfer iddiaları üzerine konuşan Sheffield United Menajeri Chris Wilder, "Bence Premier Lig'de iyi bir sıralamada bulunuyoruz ve çekici bir kulübüz. Oyuncular bize gelmek isteyecektir. En doğru isimleri kadromuza eklememiz gerekiyor" diye konuştu.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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