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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Sheffield peşinde

Sheffield peşinde

’in sürpriz ekibinin, F.Bahçe’nin kalesinde başarılı bir performans gösteren ’ı listesine aldığı ifade edildi.

Kuzey İngiltere bölgesinde yayın yapan Examiner, 'de sezonun sürpriz takımı olmayı başaran 'ın listesini açıkladı. Gazetede yer alan habere göre; kalesinde 'dan kiralık Dean Henderson olan Sheffield United, 'de yıldızı parlayan 'ı istiyor. Türk kaleci için sezon sonu temasa geçecek olan Sheffield, bütçesine uygun olan ismi transfer etmeye çalışacağı ifade edildi. Shefield'ın bu isimler dışında 'dan Uğurcan Çakır, ile anılan Steaua Bükreşli Florinel Coman ve Olympiakoslu Omar Elabdellaoui için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.

WILDER: ÇEKİCİ BİR KULÜBÜZ

Bu transfer iddiaları üzerine konuşan Sheffield United Menajeri Chris Wilder, "Bence Premier Lig'de iyi bir sıralamada bulunuyoruz ve çekici bir kulübüz. Oyuncular bize gelmek isteyecektir. En doğru isimleri kadromuza eklememiz gerekiyor" diye konuştu.

  1. 22.6.2020
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