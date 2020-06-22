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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Caner’in babası sinyali verdi!

Caner’in babası sinyali verdi!

Sezon sonunda ile yollarını ayrılması beklenen F.Bahçe'de uzun süredir gündemdeydi. Tecrübeli ismin babasından dün flaş bir hamle geldi. Caner'in babası , F.Bahçe'yi hesabından takibe aldı.

Sezon sonunda ile yollarını ayrılması beklenen F.Bahçe'de uzun süredir gündemdeydi. Tecrübeli ismin babasından dün flaş bir hamle geldi. Caner'in babası , F.Bahçe'yi hesabından takibe aldı. Daha sonra bu hamlesi sosyal medyada olay olunca takibini geri aldı. F.Bahçe'nin Caner ile 1 yıllığına anlaştığı belirtiliyor. Caner, 'ın son 2 maçında yedek kalmıştı.
  1. 22.6.2020
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