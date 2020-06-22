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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Fener'e Paşa tokadı

Fener'e Paşa tokadı

’nın öğrencileri, Thiam ve Yusuf’un şık golleriyle 3 puanı kaptı. Ligde son 9 maçta 1 kez kazanan F.Bahçe, Avrupa şansını da zora soktu.

Süper Lig'in 28. haftasında , sahasında konuk ettiği 'yi 2-0 yendi. Lacivertbeyazlılar bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alarak 32 puana yükseldi. Son 6 maçta ise yenilmeden 16 puan topladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kasımpaşa'nın gollerini 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3'te Yusuf Erdoğan kaydetti. Kasımpaşa ayrıca lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 4 maçından galip ayrıldı. (Fenerbahçe 2-0, 2-0, Hes Kablo Kayserispor 5-1 ve Denizlispor 2-0). ekibi, Fenerbahçe'yi ise ligde 14 maç sonra yendi. (Son galibiyeti 2012-13 sezonu 2-0.

DIŞARIDA KAYIP!
Hafta içinde 'nda 'a elenerek havlu atan Fenerbahçe ise ligdeki son 9 maçında 6. yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler bu periyotta sadece 1 kez kazanabilirken, 2 kez berabere kaldı. Şampiyonluk yarışından ümidini haftalar önce kesen Kanarya, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını da azaltmaya başladı. Fenerbahçe şubat ayından bu yana ve Yeni (0) ile birlikte deplasmanda en az puan (1) toplayan takım konumunda. Sarı-lacivertliler ligdeki son 2 deplasmanında gol atamadı. (Konyaspor 0-1, Kasımpaşa 0-2).

KARAPINAR'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Sakatlığı bulunan kadroda yer almazken, Zajc kulübeye çekildi. Bu isimlerin yerine ve Ferdi ilk 11'e dahil edildi. Geçen hafta oyundan alınmasına tepki gösteren Deniz Türüç de onbirde başladı.

FENER 16. KEZ DİREĞE TAKILDI
Kayseri maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası Tahkim'de 1'e indirilen Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. 11'de sahaya çıkan oyuncunun 36'da bir şutu yan direkten döndü. Bu F.Bahçe'nin bu sezon direkten dönen 16. topu oldu. Ozan ilk yarı müsait bir pozisyonda topu havaya diken Deniz'i fırçaladı.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!
maçtan sonra, "Sözün bittiği yerdeyiz. Son vuruşlara biraz daha çalışmamız lazım. Röportaja zorunluluktan geldim zaten. Çok üzgünüz" dedi.

  1. 22.6.2020
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