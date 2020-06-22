Emre’den destek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Emre, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Emre, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Stada takımdan ayrı özel aracıyla gelen tecrübeli futbolcu, müsabakayı tribünden takip etti. Tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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