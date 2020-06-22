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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Emre’den destek

'nda karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan görerek cezalı duruma düşen , maçında takımını yalnız bırakmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşısında yedek kulübesinde çift sarıdan görerek cezalı duruma düşen , maçında takımını yalnız bırakmadı. Stada takımdan ayrı özel aracıyla gelen tecrübeli futbolcu, müsabakayı tribünden takip etti. Tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.

  1. 22.6.2020
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