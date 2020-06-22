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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Ferdi 10 numaraya geçti

Ferdi 10 numaraya geçti

'nin genç ismi , karşısında forvet arkasında şans buldu.

'nin genç ismi , karşısında forvet arkasında şans buldu. Başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanan ve genellikle hücumun sağında şans verilen genç yıldız, bu maça "10" numarada başladı.

  1. 22.6.2020
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