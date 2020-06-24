Son dakika: Fenerbahçe'nin istediği Elis için flaş açıklama! "Telefonunu istedi" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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'nin istediği Elis için flaş açıklama! "Telefonunu istedi"

Fenerbahçe'nin istediği Elis için flaş açıklama! "Telefonunu istedi"

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu belirtilen için önemli bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Honduras Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Andy Najar, Elis'in telefon numarasını o isimle paylaştı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin transferde öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen 'te flaş gelişme...

Yıldız futbolcunun Honduras Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Andy Najar, yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun telefon numarasının kendisinden istenildiğini açıkladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre şu anda Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Najar'ı, kulübün oyuncu antrenörü yanına çağırdı ve Elis ile görüşmek istediğini, telefon numarasını vermesi gerektiğini söyledi.

Najar'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Onu bana sordular. Vincent Company beni aradı ve MLS'te oynayan bir oyuncu hakkında sorular sordu. Ben de kendisine oyuncuyu tavsiye ettim. Ayrıca onu aradım ve Anderlecht antrenörünün kendisiyle konuşmak istediğini söyledim. Konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum ama numarasını Company'e verdim. Sanırım Anderlecht yeni bir takım oluşturacak ve onu düşünüyor."

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 17:41
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