Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kasımpaşa maçı sonrası Hasan Ali Kaldırım'dan transfer çıkışı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'de gidişat ne yönetim ne de taraftar nezdinde hoş karşılanmıyor. Lige verilen uzun aranın ardından 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle dönen sarı-lacivertlilerde, bu hafta alınan Kasımpaşa mağlubiyeti moralleri oldukça bozdu. Yeni sezona yeni bir kadroyla merhaba demeye hazırlanan Sarı Kanarya'da, özellikle Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Kasımpaşa mücadelesi sonrası konuşan Hasan Ali'nin yaptığı açıklama, ayrılık sinyali olarak değerlendirilirken tecrübeli oyuncunun geleceği henüz netlik kazanmış değil. İşte detaylar...