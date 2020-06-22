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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kasımpaşa maçı sonrası Hasan Ali Kaldırım'dan transfer çıkışı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'de gidişat ne yönetim ne de taraftar nezdinde hoş karşılanmıyor. Lige verilen uzun aranın ardından 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle dönen sarı-lacivertlilerde, bu hafta alınan Kasımpaşa mağlubiyeti moralleri oldukça bozdu. Yeni sezona yeni bir kadroyla merhaba demeye hazırlanan Sarı Kanarya'da, özellikle Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Kasımpaşa mücadelesi sonrası konuşan Hasan Ali'nin yaptığı açıklama, ayrılık sinyali olarak değerlendirilirken tecrübeli oyuncunun geleceği henüz netlik kazanmış değil. İşte detaylar...
22 Haziran 2020 Pazartesi 11:30
Güncelleme: 22.06.2020 11:34
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Süper Lig'de 28. haftanın sonuna gelinirken, Fenerbahçe'de işler pek de yolunda gitmiyor...
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Bu hafta konuk olduğu Kasımpaşa'ya, Thiam ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ilk 28 haftada yalnızca 43 puan toplarken kendisine 7. sırada yer bulabildi.
Bu performansıyla taraftardan da tepki gören yönetim, gelecek sezon takımın toparlanabilmesi adına çalışmalarına hız verirken, yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmaya hazırlanıyor.
Yapılacak transferlerin yanında sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ve Erten Ersu isimlerinin çoğu ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı Kanarya'da, özellikle Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği en çok merak edilenler arasında.
30 yaşındaki futbolcunun ismi birçok kulüp için yazılıp çizilirken, tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a gideceği yönünde çıkan haberlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.