Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, maçın hakemi Ali Palabıyık hakkında, "Beni rahatsız etmedi. Duruşu iyi, futbolcularla münasebeti iyi. İyi çıktı sonra biraz yamuldu, ters yollara gitmeye başladı ama bu sene yine toparladı. Fena gitmiyor." ifadelerini kullandı.
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