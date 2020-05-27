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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Panathinaikos’a imza atıyor

Panathinaikos’a imza atıyor

Panathınaıkos kiralık oyuncusu 'in bonservisini almaya karar verdi. 'la anılan Norveçli orta saha için Atina ekibinin 'den Apoel'le anlaşmaya vardığı bildirildi.

Panathınaıkos kiralık oyuncusu 'in bonservisini almaya karar verdi. 'la anılan Norveçli orta saha için Atina ekibinin 'den Apoel'le anlaşmaya vardığı bildirildi. Panathinakos'un, Zahid için Apoel'e 900 bin euro satın alma bedeli ödeyeceği öğrenildi.
  1. 27.5.2020
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