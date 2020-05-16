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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Terim'den gece yarısı operasyonu! Florya...

'den gece yarısı operasyonu! Florya...

Fatih Terim'den gece yarısı operasyonu! Florya...

Corona virüsü futbolu sardı... Son olarak kulüp personelinde corona virüsüne rastlanan 'da, bu virüsü yenmiş bir isim olan teknik direktör Florya'da özel önlemler aldırdı.

camiasında yeni tip corona virüsü vakaları artarken, 'da bir personelde Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör 'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların antrenman tesislerine koyduğu bu kabinin, aralarında kulüp başkanı de dahil olmak üzere birçok vaka rastlanan 'ın 'ne koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olduğu ve oyuncuların ateşini de ölçebileceği bildirildi.

  1. 16.05.2020
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