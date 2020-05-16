Fatih Terim'den gece yarısı operasyonu! Florya...
Corona virüsü futbolu sardı... Son olarak kulüp personelinde corona virüsüne rastlanan Galatasaray'da, bu virüsü yenmiş bir isim olan teknik direktör Fatih Terim Florya'da özel önlemler aldırdı.
Futbol camiasında yeni tip corona virüsü vakaları artarken, Galatasaray'da bir personelde Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre vaka ile ilgili gece geç saatlerde bilgi alan teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla Florya'ya dezenfekte kabininin yerleştirildiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların antrenman tesislerine koyduğu bu kabinin, aralarında kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de dahil olmak üzere birçok vaka rastlanan Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne koyduğu kabinden daha fazla özelliğe sahip olduğu ve oyuncuların ateşini de ölçebileceği bildirildi.
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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