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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması geldi!

Başkanı ameliyat oldu! Açıklama var...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu! Açıklama var...

Başkanı geçtiğimiz günlerde halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. 70 yaşındaki futbol adamının 10 saat süren bir operasyon geçirdiği ve son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüpten ameliyat sonrası yapılan resmi açıklamada ise Cengiz'in müşahade altına alındığı ifade edildi. İşte detaylar...

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Başkanı , bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Mustafa Cengiz'in ameliyat sonrası durumu hakkında sarı kırmızılı kulüpten de açıklama yayınlandı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır."

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 21:00
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