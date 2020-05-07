Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Sezon sonu birçok futbolcuyla yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumunda olan Luyindama'yla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberi...
7 Mayıs 2020 Perşembe 19:04
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Galatasaray, Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Luyindama için kararını verdi.
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Corona virüsünün futbolu ekonomik yönden kötü etkilemesinin ardından sarı-kırmızılılar belli arayışlara girmişti.
Yaz transfer sezonunda yüksek bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan yıldızlara yönelecek.
Transfer hamlelerini buna göre yapacak olan sarı-kırmızılılarda kaynak arayışı sürerken Luyindama'nın transferiyle ilgili alt limit belirlendi.
Kongo formasıyla çok ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Luyindama bu şansızlığa rağmen transferde gözde durumunda...