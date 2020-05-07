Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Sezon sonu birçok futbolcuyla yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumunda olan Luyindama'yla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberi...

7 Mayıs 2020 Perşembe 19:04
Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Galatasaray, Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda bulunan Luyindama için kararını verdi.

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Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Corona virüsünün futbolu ekonomik yönden kötü etkilemesinin ardından sarı-kırmızılılar belli arayışlara girmişti.

Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Yaz transfer sezonunda yüksek bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan yıldızlara yönelecek.

Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Transfer hamlelerini buna göre yapacak olan sarı-kırmızılılarda kaynak arayışı sürerken Luyindama'nın transferiyle ilgili alt limit belirlendi.

Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Menajeri...

Kongo formasıyla çok ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Luyindama bu şansızlığa rağmen transferde gözde durumunda...

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