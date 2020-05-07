Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda sosyal medya hesabı üzerinden bir Galatasaray taraftarına yanıt verdi. Faslı yıldızın kendisini takımdan göndermek istediğini söyleyen taraftara verdiği cevap gündem oldu.
Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Younes Belhanda sosyal medyada olay oldu.
Faslı futbolcu için Twitter'dan bir Galatasaray taraftarı, Belhanda'ya ''Seni sevmiyoruz, evine gidip bizi rahat bırak!'' diye yazdı.
Belhanda ise cevap olarak ''2 aydır evdeyim. Bu sana bir şey hatırlatacaktır.'' dedi.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 19:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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