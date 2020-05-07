Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Belhanda yine olay oldu! G.Saray taraftarına flaş cevap!

Younes 'dan taraftarına flaş cevap!

Younes Belhanda'dan Galatasaray taraftarına flaş cevap!

ekiplerinden 'da forma giyen Younes hesabı üzerinden bir Galatasaray taraftarına yanıt verdi. Faslı yıldızın kendisini takımdan göndermek istediğini söyleyen taraftara verdiği cevap gündem oldu.

'da geleceği tartışma konusu olan Younes sosyal medyada olay oldu.

Faslı futbolcu için Twitter'dan bir Galatasaray taraftarı, Belhanda'ya ''Seni sevmiyoruz, evine gidip bizi rahat bırak!'' diye yazdı.

Belhanda ise cevap olarak ''2 aydır evdeyim. Bu sana bir şey hatırlatacaktır.'' dedi.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 19:43
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