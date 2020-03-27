Hepinizi çok seviyorum
Hastanede tedavi altında olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisine verilen büyük destek için bir teşekkür mesajı yayınladı.
Hastanede tedavi altında olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisine verilen büyük destek için bir teşekkür mesajı yayınladı. Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" diye konuştu.
SIKI KONTROL ALTINDA
Albayrak'ın süreci Terim'e göre daha zorlu geçiyor. Daha önce mide ve tansiyon sorunları yaşayan, geçen sezon anjiyo geçiren Albayrak'ın tedavisinin yoğun olarak sürdüğü belirtiliyor. Heyecanlı yapısıyla bilinen Albayrak stresli maçlardan sonra sık sık hastaneye gitmişti.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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