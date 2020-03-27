Hepinizi çok seviyorum - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Hepinizi çok seviyorum

çok seviyorum

Hepinizi çok seviyorum

Hastanede tedavi altında olan Başkanı , kendisine verilen büyük destek için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Hastanede tedavi altında olan Başkanı , kendisine verilen büyük destek için bir teşekkür mesajı yayınladı. Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" diye konuştu.

SIKI KONTROL ALTINDA

Albayrak'ın süreci Terim'e göre daha zorlu geçiyor. Daha önce mide ve tansiyon sorunları yaşayan, geçen sezon anjiyo geçiren Albayrak'ın tedavisinin yoğun olarak sürdüğü belirtiliyor. Heyecanlı yapısıyla bilinen Albayrak stresli maçlardan sonra sık sık hastaneye gitmişti.

  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hepinizi çok seviyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN