Hastanede tedavi altında olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisine verilen büyük destek için bir teşekkür mesajı yayınladı. Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" diye konuştu.

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Albayrak'ın süreci Terim'e göre daha zorlu geçiyor. Daha önce mide ve tansiyon sorunları yaşayan, geçen sezon anjiyo geçiren Albayrak'ın tedavisinin yoğun olarak sürdüğü belirtiliyor. Heyecanlı yapısıyla bilinen Albayrak stresli maçlardan sonra sık sık hastaneye gitmişti.