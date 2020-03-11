Falcao’nun sırrı çok çalışmak
İdmana herkesten 1 saat önce gelip, 1 saat geç çıkıyor. Genç takım oyuncuları dahil herkesle çok samimi. Sahada ve salonda devamlı özel çalışmalar yapıyor.
Son haftaların formda ismi Radamel Falcao, Kolombiya hocası Carlos Queiroz'un da dikkatini çekerek milli takıma geri döndü. 34 yaşındaki santrfor, son 9 lig maçının 7'sinde boy gösterip 8 gol, 1 asistle oynayarak Galatasaray'ın kazandığı puanlarda ve çıkışında önemli rol oynadı. Falcao'nun başarısının sırrı ise antrenmanlarda takım arkadaşlarından fazla çalışmasında yatıyor. Her gün Florya'ya ilk gelen oyuncu durumunda...
Arkadaşlarından 1 saat erken gelip, 1 saat geç çıkan El Tigre, genç takım oyuncularıyla da oldukça samimi. Asla ego yapmıyor. Hiç kimseye üstten bakmıyor. Profesyonelliği ile parmak ısırtıyor. Ayak içi tek vuruş ve kafa ile hedef alma Falcao'nun sürekli yaptığı idmanlar arasında yer alıyor. Kolombiyalı'nın evinde de bir spor salonu olduğu ve idmanlar sonrasında burada da çalıştığı gelen bilgiler arasında...
HIRS YAPTI
Sakat olduğu dönemde kendisiyle ilgili yapılan haberlerden ve yorumlardan etkilenen Falcao'nun, bu yorumları kulüp tercümanın çevirterek kendisine adeta hırs yaptığı kaydedildi.
MESSI İLE BİRLİKTE
Deportes.canalrcn. com'un haftanın Falcao'nun yanı sıra Messi de haftanın 11'inde kendisine yer buldu. İşte o isimler: Matheus, Sidnei, Raul Silva, Gustavo Dulanto, Paulinho, Vietto, Darwin Machis, Willian, Falcao, Messi, Dybala.
KOLOMBİYA'DA MANSETLERDE
Falcao, Sivas deplasmanında 1 gol, 1 asistle oynayarak, Güney Amerikalı oyunculardan kurulan haftanın 11'inde yer aldı. deportes. canalrcn.com'un haberinde, "Falcao sakatlıktan döndükten sonra yeniden kendi kimliğini buldu. Galatasaray'a son maçlarda çok büyük katkı sağladı. Türkiye'de kalitesini konuşturuyor ve şimdi milli takıma da çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.
- 11.3.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
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