Galatasaraylı yıldıza Kasımpaşa maçında 300 bin euro!
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması ile birlikte bu sezon sarı-kırmızılı ile 21. maçına çıkan Ryan Donk, 300 bin Euro'luk bonusu kaptı.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.
Süper Lig'in 21. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Donk, primi kaptı.
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 19:58
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