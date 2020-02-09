Galatasaraylı yıldıza Kasımpaşa maçında 300 bin euro!

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray ile 2 yıllık nikah tazeleyen Ryan Donk'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.

Süper Lig'in 21. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Donk, primi kaptı.