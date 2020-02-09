Galatasaraylı yıldıza Kasımpaşa maçında 300 bin euro! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaraylı yıldıza maçında 300 bin euro!

Galatasaraylı yıldıza Kasımpaşa maçında 300 bin euro!

'in 21. haftasında oynanan - karşılaşması ile birlikte bu sezon sarı-kırmızılı ile 21. maçına çıkan , 300 bin Euro'luk bonusu kaptı.

Geçtiğimiz sezon başında ile 2 yıllık nikah tazeleyen 'un sözleşmesine bu sezon için "Lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa 300 bin Euro bonus alır" maddesi konmuştu.

'in 21. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelesine ilk 11'de başlayan Donk, primi kaptı.

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 19:58
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