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09 Şubat 2020, Pazar
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'da sürpriz sözleşme kararı! ...

Galatasaray'da sürpriz sözleşme kararı! Mariano...

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak gönderilmeyen Brezilyalı futbolcu ile mevcut performansını devam ettirdiği takdirde kısa süreli yeni sözleşme yapılabileceği ifade ediliyor.

'da ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı birçok kulüple anılan , bir sürprize imza atarak sarı-kırmızılılarda kalmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre son dönemde forma giymeye başlayan Brezilyalı futbolcunun, formunu koruması durumunda sezon sonunda yeni bir sözleşme konusunun masaya gelebileceği belirtildi. 33 yaşındaki bekin, yükselen formunun altında da bu motivasyonun yattığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, nedeniyle Mariano ile yeniden kısa süreli bir sözleşme olasılığının güçlü olduğu belirtildi.

1 ay önce gitmesine kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcu, yeniden takımdaki as isimler arasına girerken, Alanya karşısında da, Kasımpaşa maçı düşünülerek yedek başlatılmıştı. Bu sezon oynanan 20 lig maçının 17'sinde görev alan Mariano'nun üç asisti bulunuyor.

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  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 10:08
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