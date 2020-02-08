Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa... | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa...

'dan 'a tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa...

Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa...

Sezon başında 'dan ayrılarak Belçika ekibi 'ün yolunu tutan ancak yeni kulübünde de istikrarsız bir görüntü sergileyen , kadro dışı bırakılmıştı. Ara transferde yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan golcü futbolcuyu sarı kırmızılı yönetim veto etmiş ve dönüşüne izin vermemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brugge cephesi, Diagne'yi Galatasaray'a yeniden yollayıp parasını kurtarmak isteyince sarı kırmızılılar devreye girdi ve kontrata riayet edilmediği taktirde 'nın kapısını çalacağını iletti! İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde Belçika'nın kulübüne kiralık olarak gönderilen burada da umduğunu bulamamış ve kadro dışı bırakılmıştı.

Belçika ekibi en az zararla Diagne'den kurtulmak isterken, da oyuncudan kar elde etmek için mevcut konrattan taviz vermedi.

Hürriyet'in haberine göre, Club Brugge, G.Saray'ın ''ya şikayet ederiz' resti üzerine, Diagne'nin kira bedelini ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e yanıt

Belçika kulübü, kadro dışı bırakıp idmanlara almadığı Diagne'yi geri göndermek istemiş, ancak sarı kırmızılılar, "Ocak ayında vermeniz gereken 1 milyon Euro'yu ödemeden gelmeyin. Size bir hafta süre veriyoruz, yoksa FIFA'ya gideceğiz" cevabını vermişti. Club Brugge, 1 milyon Euro'yu haftaya ödeyeceğini bildirdi.

Diagne de teknik direktörü Clement'ten özür diledi ve antrenmanlara başladı.

  1. 08.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN