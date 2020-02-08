Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa...
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Belçika ekibi Club Brugge'ün yolunu tutan ancak yeni kulübünde de istikrarsız bir görüntü sergileyen Mbaye Diagne, kadro dışı bırakılmıştı. Ara transferde yeniden Galatasaray'a döneceği konuşulan golcü futbolcuyu sarı kırmızılı yönetim veto etmiş ve dönüşüne izin vermemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brugge cephesi, Diagne'yi Galatasaray'a yeniden yollayıp parasını kurtarmak isteyince sarı kırmızılılar devreye girdi ve kontrata riayet edilmediği taktirde FIFA'nın kapısını çalacağını iletti! İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde Belçika'nın Club Brugge kulübüne kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne burada da umduğunu bulamamış ve kadro dışı bırakılmıştı.
Belçika ekibi en az zararla Diagne'den kurtulmak isterken, Galatasaray da oyuncudan kar elde etmek için mevcut konrattan taviz vermedi.
Hürriyet'in haberine göre, Club Brugge, G.Saray'ın 'FIFA'ya şikayet ederiz' resti üzerine, Diagne'nin kira bedelini ödeyeceğini açıkladı.
Belçika kulübü, kadro dışı bırakıp idmanlara almadığı Diagne'yi geri göndermek istemiş, ancak sarı kırmızılılar, "Ocak ayında vermeniz gereken 1 milyon Euro'yu ödemeden gelmeyin. Size bir hafta süre veriyoruz, yoksa FIFA'ya gideceğiz" cevabını vermişti. Club Brugge, 1 milyon Euro'yu haftaya ödeyeceğini bildirdi.
Diagne de teknik direktörü Clement'ten özür diledi ve antrenmanlara başladı.
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Yorum
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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