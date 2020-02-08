Galatasaray'dan Club Brugge'a Mbaye Diagne tehdidi: Ödemeden gelmeyin! yoksa...

Yaz transfer döneminde Belçika'nın Club Brugge kulübüne kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne burada da umduğunu bulamamış ve kadro dışı bırakılmıştı.

Belçika ekibi en az zararla Diagne'den kurtulmak isterken, Galatasaray da oyuncudan kar elde etmek için mevcut konrattan taviz vermedi.

Hürriyet'in haberine göre, Club Brugge, G.Saray'ın 'FIFA'ya şikayet ederiz' resti üzerine, Diagne'nin kira bedelini ödeyeceğini açıkladı.

Belçika kulübü, kadro dışı bırakıp idmanlara almadığı Diagne'yi geri göndermek istemiş, ancak sarı kırmızılılar, "Ocak ayında vermeniz gereken 1 milyon Euro'yu ödemeden gelmeyin. Size bir hafta süre veriyoruz, yoksa FIFA'ya gideceğiz" cevabını vermişti. Club Brugge, 1 milyon Euro'yu haftaya ödeyeceğini bildirdi.

Diagne de teknik direktörü Clement'ten özür diledi ve antrenmanlara başladı.