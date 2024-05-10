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Frosinone - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 11:20
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Frosinone - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FROSINONE - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frosinone - Inter maçı 10 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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