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Fatih Terim'den şampiyonluk teorisi! "O puanı alırsak..."
Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü sezon sonunda alınacak olası şampiyonluğa dikti. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde sık sık bu konu hakkında konuşurken, motivasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyor. Öte yandan tecrübeli teknik adam, kalan 14 maç için tahmin yaptı ve 3. kez üst üste kaldırmak istediği kupa için kazanmaları gereken puanı açıkladı...
9 Şubat 2020 Pazar 14:38
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Galatasaray'da saatler şampiyonluğa kuruldu... Süper Lig'in 2. yarısında çıktığı ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı kulüpte Sivasspor'a yakınlaşmanın hesapları yapılıyor.
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Sarı kırımızılı teknik direktör özellikle Onyekuru, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Feghouli'ye şampiyonluk motivasyonu aşılarken, bu oyunculara kritik maçlarda öne çıkmaları gerektiğini dile getiriyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanılan Alanyaspor karşılaşmasından mağlubiyetle dönen sarı kırmızılılarda fatura formsuz isimlere kesilirken, bunun 1. sırasında Younes Belhanda bulunuyordu.
Terim, daha önce sıkça savunduğu Belhanda konusunda bu kez ısrarcı olmayacağı ve takım bütünlüğünü bozmasına izin vermeyeceği aktarıldı.
Öte yandan Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı özel toplantıda öenmli bir tahminde bulundu. Sarı kırmızılı teknik direktör, olası şampiyonluğa ilişkin konuştu.