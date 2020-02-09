Fatih Terim'den şampiyonluk teorisi! "O puanı alırsak..."

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gözünü sezon sonunda alınacak olası şampiyonluğa dikti. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde sık sık bu konu hakkında konuşurken, motivasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyor. Öte yandan tecrübeli teknik adam, kalan 14 maç için tahmin yaptı ve 3. kez üst üste kaldırmak istediği kupa için kazanmaları gereken puanı açıkladı...

9 Şubat 2020 Pazar 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





