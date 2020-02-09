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Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...
Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina gösterdiği performans ve mücadeleci yapısıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in önümüzdeki sezon da kadrosunda görmek istediği Gabonlu yıldız için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton Kulübü kararını verdi.
9 Şubat 2020 Pazar 06:49
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Sarı-kırmızılı takımın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kiralanan Gabonlu yıldız gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı.
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Gösterdiği performansın yanında sahada gösterdiği hırslı ve mücadeleci tavırla Galatasaray taraftarının beğenisini kazanan Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Galatasaray yönetimi sözleşmesinde 16 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Mario Lemina'yı bir kez daha kiralamak için sezon sonunda Southampton'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
SOUTHAMPTON SATMAK İSTİYOR! Ancak The Telegraph gazetesine göre, Premier Lig ekibi kararını çoktan verdi. Lemina'yı sezon sonunda kiralamak değil satmak istiyor. Ayrıca Elyounoussi, Hoedt ve Guido Carrillo'nun da gözden çıkarıldığı ifade edildi.
LAZIO DEVREDE! Sezon başında İngiliz kulübü Southampton'dan 1 milyon euro'ya kiralanan Mario Lemina için İtalyan devi Lazio'nun devreye girdiği öğrenildi. Lazio'nun sezonun bitmesinin ardından Southampton kulübüyle girişimlere başlayacağı ifade edildi.