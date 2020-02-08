İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray yakaladığı 4 maçlık seriyi 21. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor. Daha önceki yıllarda Kasımpaşa karşısında çıktığı 31 maçın 20'sini kazanan sarı-kırmızılılar 5 ise ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin üst sıralarındaki takımların birbiri ile karşılaşacağı haftada hata yapmak istemeyen Galatasaray, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11 merakla bekleniyordu. İşte Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
8 Şubat 2020 Cumartesi 13:38
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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.
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İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.
KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.