Kasımpaşa 0-3 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, rakibini Yassine Meriah'ın kendi kalesine ve Adem Büyük'ün (2) golleriyle 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, son 5 maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Süper Lig'de puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılı takım, lider Demir Grup Sivasspor ile olan farkını 3'e indirdi.

ADEM BÜYÜK GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 kez filelere gönderen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ligde daha önce sezonun ilk yarısındaki Hes Kablo Kayserispor maçında bir gol atan Adem Büyük, ikinci devredeki İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Adem Büyük, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası müsabakalarında ise 2 gol attı.

VAR'LA GELEN GOLLER

Galatasaray'ın karşılaşmada kazandığı penaltı ile attığı üçüncü golde hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu.

Müsabakanın 19. dakikasında Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta top, savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu saha kenarında izledikten sonra penaltı kararı verdi. Adem Büyük, 22. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında ise Mariano'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük, topu filelere gönderdi. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golün nizami olduğuna karar verdi.

SAKATLANAN SARACCHI MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi, maçın hemen başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada adale sakatlığı geçiren Uruguaylı futbolcu, bir hafta aradan sonra forma giydiği Kasımpaşa maçının 3. dakikasında tekrar sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terkeden Saracchi'nin yerine 4. dakikada Martin Linnes oyuna dahil oldu.

KASIMPAŞA'DA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM EDİYOR

Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Kasımpaşa'da kötü gidiş sürüyor.

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta sadece 4 puan toplayabildi.

Söz konusu maçların 9'unu kaybeden Kasımpaşa, birini kazanırken, birinde ise berabere kaldı.

Ligdeki son 6 maçında da galibiyet göremeyen lacivert-beyazlı takım, 21. hafta sonunda 16 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Galatasaray Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleciyi çalımlayarak sağ son çizgiden attığı şutta Meriah'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

16'ncı dakikada Ndongala'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top sol taraftan auta çıktı.

19'uncu dakikada Ömer'in kullandığı kornerde defanstan seken top arka direkte Emre Akbaba'ya geldi. Emre Akbaba'nın rövaşatasında defansa çarpan top kornere çıktı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kontrol eden hakem Mete Kalkavan, Hadergjonaj'ın topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle beyaz noktası gösterdi.

22'nci dakikada Adem'in kullandığı penaltı kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2

41'inci dakikada sağ kanattan Mariano'nun ortasında ceza sahası içine topla buluşan Adem Büyük, topu düzelttikten sona çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3

50'nci dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında defanstan seken topa ceza yayı içinde Haddadi gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

62'nci dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Adem'in uzaktan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut kaleciden sekti. Sekerek kaleye giden topu çizgi üstünde Brecka engellerken, uzaklaştırılmaya çalışılan top, Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in müsait durumdaki şutunu ise savunma engelleyerek uzaklaştırmayı başardı.

77'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasına girer girmez pasını Linnes'e çıkardı. Linnes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında seken topu ise defans, Feghouli'nin vurmasına izin vermeden uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.