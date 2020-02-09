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Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da Adem Büyük attığı 2 golle yıldızlaşırken, galibiyette pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcunun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...
9 Şubat 2020 Pazar 21:17
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Galatasaray'da Adem Büyük performansıyla göz kamaştırıyor. Radamel Falcao'nun sakatlığında formayı kapan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren isim oldu. Sosyal medyada da Adem Büyük fırtınası esti.