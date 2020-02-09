Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''

Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da Adem Büyük attığı 2 golle yıldızlaşırken, galibiyette pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcunun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...

9 Şubat 2020 Pazar 21:17
Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''

Galatasaray'da Adem Büyük performansıyla göz kamaştırıyor. Radamel Falcao'nun sakatlığında formayı kapan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren isim oldu. Sosyal medyada da Adem Büyük fırtınası esti.


İŞTE SOSYAL MEDYADA ADEM BÜYÜK YORUMLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''
Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''
Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''
Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''
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