Adem Büyük sosyal medyayı salladı! ''Dünyanın en iyi forveti''

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'da Adem Büyük attığı 2 golle yıldızlaşırken, galibiyette pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcunun bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...