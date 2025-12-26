CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fas ile Mali yenişemedi: 1-1

Fas ile Mali yenişemedi: 1-1

Afrika Uluslar Kupası'nda karşı karşıya gelen Fas ile Mali, kıran kırana geçen mücadelede 90 dakikanın sonunda 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 01:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fas ile Mali yenişemedi: 1-1

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Fas, sahasında Mali'yi ağırladı. Ev sahibi takım ilk yarıyı dakika 45+5'te Brahim Diaz'ın kaydettiği penaltı golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 64. dakikasında kazandığı penaltıyı Lassine Sinayoko ile gole çeviren Mali, skora denge getirdi. Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fas puanını 4'e yükseltirken Mali, ikinci beraberliğini alarak iki puana yükseldi.

Lewandowski'den transfer açıklaması!
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
DİĞER
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! İşte Süper Lig’de en çok gol attığı takımlar…
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması!
F.Bahçe'ye Becao piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lewandowski'den transfer açıklaması! Lewandowski'den transfer açıklaması! 00:27
Traktör'den ligden çekilme açıklaması! Traktör'den ligden çekilme açıklaması! 00:12
Manisa FK, Sakarya'da güldü! Manisa FK, Sakarya'da güldü! 22:06
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 20:41
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 20:26
Salah attı Mısır kazandı Salah attı Mısır kazandı 20:02
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! 19:35
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! 19:31
Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! 18:17
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 18:11
Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak 18:09
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 18:01