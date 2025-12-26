Fas ile Mali yenişemedi: 1-1

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Fas, sahasında Mali'yi ağırladı. Ev sahibi takım ilk yarıyı dakika 45+5'te Brahim Diaz'ın kaydettiği penaltı golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 64. dakikasında kazandığı penaltıyı Lassine Sinayoko ile gole çeviren Mali, skora denge getirdi. Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fas puanını 4'e yükseltirken Mali, ikinci beraberliğini alarak iki puana yükseldi.
